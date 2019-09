©

Beim Finale der DTM-Saison 2019 am Hockenheimring am 5. und 6. Oktober darf die Tourenwagenserie einen berühmten Gaststarter begrüßen. Ex-Formel-1-Weltmeister Jenson Button wird in einem Honda NSX in den letzten beiden Saisonrennen der DTM starten. Das bestätigte der Brite auf seinen Social-Media-Auftritten.

Button äußert sich zu seinem Gaststart: "In meiner Karriere habe ich immer versucht, so viele Topkategorien im Motorsport auszuprobieren wie möglich. Nach meiner Zeit in der Formel 1 war es immer der Plan, Möglichkeiten und Herausforderung zu suchen, um verschiedene Kategorien zu testen."

"Honda, die GTA und DTM werden mir eine solche Chance bieten und deshalb darf ich in den letzten zwei Runden der DTM-Saison 2019 starten", so die Bestätigung seitens Button.

Fahren wird der 39-Jährige einen Honda NSX für das Team Kunimitsu, für das Button in der japanischen Super-GT-Meisterschaft an den Start geht. In der Meisterschaft liegt Button mit seinem Teamkollegen Naoki Yamamoto drei Rennwochenenden vor dem Saisonende auf Platz fünf.

Button hat im Jahr 2009 die Formel-1-Meisterschaft gewonnen. Seitdem er der Königsklasse im Jahr 2017 den Rücken gekehrt hat, engagiert sich der Brite in der japanischen Super-GT. Außerdem ist Button in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) und bei den 24h von Le Mans gestartet. In der DTM ist Button in seiner Karriere bisher noch nie gefahren.

