Mick Schumacher ist auf dem besten Weg, den Titel in der Formel 2 zu ergattern.

Der Sohn von Michael Schumacher gewann das Hauptrennen im russischen Sotschi und baute seine Führung in der Gesamtwertung aus. Für den 21-Jährigen vom Prema Powerteam war es der zweite Saisonsieg, er erhielt 25 Punkte.

Schumacher startete von Platz drei und versuchte direkt einen Angriff auf die Spitze und Yuki Tsunoda. Nach einem selbstverschuldeten Unfall von Juri Vips aber kam das Safety Car heraus und bremste den Deutschen.

In Runde neun fuhr Schumacher an die Box und fiel zunächst zurück, doch nach und nach kämpfte sich das Top-Talent nach vorne. In Runde 19 war es dann so weit: Schumacher schob sich an Tsunoda vorbei auf Rang eins. Die Führung hielt er bis ins Ziel souverän.

"Wir können sehr zufrieden sein", sagte Schumacher, der von einer Team-Leistung sprach: "Ich bin froh, dass wir die Pace in einen Rennsieg umwandeln konnten, also vielen Dank an das Team, dass das Auto konstant schnell war."

Konkurrent Tsunoda verneigte sich: "Heute war Mick perfekt, er ist einfach besser gefahren."

Anfang September hatte Schumacher in Monza seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Schumacher bringt sich mit seinen starken Vorstellungen der vergangenen Wochen somit noch stärker in Position für einen Aufstieg in die Motorsport-Königsklasse im kommenden Jahr.