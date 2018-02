Der schlechten Witterung zum Trotz ist Ferrari-Pilot Sebastian Vettel am Dienstag um kurz nach neun Uhr bei den Formel-1-Testfahrten in Barcelona erstmals auf die Strecke gegangen. Der viermalige Weltmeister aus Heppenheim, der am Montag beim Auftakt noch pausiert hatte, pilotierte den neuen SF71H anfänglich noch bei einer Asphalttemperatur von lediglich zwei Grad über den Circuit de Catalunya, die Lufttemperatur lag bei minus 0,3 Grad.

Ungünstige Wetterprognosen

Bereits am Montag waren die Testfahrten der Motorsport-Königsklasse vom ungewöhnlich schlechten Wetter in Katalonien beeinträchtigt worden. Für Mittwoch sind die Prognosen ebenfalls ungünstig.

Weltmeister Lewis Hamilton teilt sich den Mercedes auch am Dienstag mit seinem Teamkollegen Valtteri Bottas, der Engländer geht erst nach der Mittagspause um 14 Uhr auf die Strecke. Für die letzten vier Stunden des Tages übernimmt auch der Emmericher Nico Hülkenberg das Steuer des Renault RS18.

Mit Spannung erwartet wird der erste Auftritt von Robert Kubica im Williams. Der Pole, dessen rechter Arm nach einem Rallye-Unfall 2011 beinahe hätte amputiert werden müssen, ist nach knapp sieben Jahren zurück in der Formel 1. Am Nachmittag steigt der Ersatzfahrer des englischen Traditionsteams in den FW41.