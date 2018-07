Nach einem Jahr Pause kehrt die Formel 1 am Sonntag zurück nach Deutschland - zum letzten Mal? Am Hockenheimring steigt der Große Preis von Deutschland. Verhandlungen über weitere Rennen befinden sich noch in der Schwebe.

Nur 50 Kilometer entfernt von der Rennstrecke wuchs Sebastian Vettel auf. Dem viermaligen Formel-1-Weltmeister fehlt allerdings noch ein Sieg bei seinem Heimrennen - auf 21 anderen Strecken hat er dagegen bereits gewonnen.

Nach vielen erfolglosen Versuchen will der Ferrari-Star diese Lücke nun unbedingt schließen und im WM-Duell mit Lewis Hamilton den nächsten Wirkungstreffer landen. (SERVICE: Die Fahrerwertung im Überblick)

"Der Sieg steht noch aus. Das würde ich in diesem Jahr gerne nachholen", sagte Vettel der Sport Bild. Die Anwesenheit von Familie und Freunden motiviert den 31-Jährigen zusätzlich.

Mercedes will Start verbessern

Beim vergangenen Rennen in Großbritannien konnte Vettel seine WM-Führung mit einem Sieg weiter ausbauen, allerdings profitierte er dabei auch von einem Start-Unfall seines ärgsten Konkurrenten Hamilton. (SERVICE: Der Formel-1-Rennkalender)

Bei den Silberpfeilen ist nach dem Vettel-Sieg in Silverstone sowie dem Null-Punkte-Rennen in Spielberg die Motivation unheimlich groß. Vor allem die Schwäche am Start will Mercedes unbedingt in den Griff bekommen.

"Wenn wir von der Pole losfahren, dann müssen wir unbedingt mindestens genauso schnell vom Fleck kommen wie die Ferraris", forderte Chefingenieur Andrew Shovlin bei motorsport-total.com.

Beflügelt von seiner Vertragsverlängerung geht Hamilton ins Rennen. Der Brite hat bereits zweimal am Hockenheimring gewonnen, zuletzt 2016.

Angebot der Formel 1 - F1 Pro TV

Das Formel-1-Wochenende in Hockenheim können die Fans auch über den neuen offiziellen Livestream der Formel 1, F1 TV Pro, verfolgen. Dort werden alle Sessions, die Pressekonferenzen und Interviews übertragen, alles werbefrei.

Die Zuschauer können sich in den Rennen selbst alle Onboard-Kameras der Fahrer einzeln auswählen, sie erhalten den unzensierten Boxenfunk sowie historisches Material. Der Stream kann für 7,99 Euro im Monat oder 64,99 Euro in der Saison abonniert werden.

Noch wird das Angebot nur über die Desktop-Version zur Verfügung stehen, im Laufe der Saison soll der Stream auch über Apps für mobile Geräte wie Smartphones abspielbar sein.

Die Formel 1 2018 LIVE im TV, Stream, Ticker

In dieser Saison laufen die Rennen nur beim Free-TV-Sender RTL. Der Pay-TV-Sender Sky hat sich nach den gescheiterten Verhandlungen über eine Exklusivübertragung aus der Formel 1 zurückgezogen.

SPORT1 berichtet LIVE im Formel 1-Ticker von allen Rennen.

Der Zeitplan des F1-GP Hockenheim im Überblick:

Freitag:

11 Uhr: 1. Freies Training im LIVETICKER auf SPORT1.de

15 Uhr: 2. Freies Training im LIVETICKER auf SPORT1.de

Samstag:

12 Uhr: 3. Freies Training im LIVETICKER auf SPORT1.de

15 Uhr: Qualifying im TV bei RTL und im LIVETICKER auf SPORT1.de

Sonntag:

15.10 Uhr: Rennen im TV bei RTL und im LIVETICKER auf SPORT1.de