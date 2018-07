Formel 1 in Ungarn: Ricciardo mit Bestzeit im Training - Vettel vor Hamilton

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel ist seiner Favoritenrolle beim Großen Preis von Ungarn im ersten Freien Training nicht ganz gerecht geworden.

Am Freitagmittag belegte der viermalige Formel-1-Weltmeister aus Heppenheim auf dem Hungaroring vor den Toren Budapests mit einer Zeit von 1:17,692 Minuten den zweiten Rang (2. Freies Training ab 15 Uhr im LIVETICKER) .

Sein früherer Teamkollege Daniel Ricciardo (Australien) war im Red Bull in 1:17,613 Minuten allerdings nur 0,079 Sekunden schneller. Rang drei ging an Max Verstappen im zweiten Red Bull in 1:17,701, der Rückstand des Niederländers auf Vettel betrug lediglich neun Tausendstel.

Mercedes fährt im Training hinterher

Mercedes war wie erwartet zunächst nur die dritte Kraft: Vettels WM-Rivale Lewis Hamilton (England) musste sich mit 0,423 Sekunden Rückstand auf die Spitze mit Rang fünf begnügen, vor dem Weltmeister belegte Kimi Räikkönen (Finnland) im zweiten Ferrari den vierten Rang (+0,335).

Der Emmericher Nico Hülkenberg musste seinen Renault eine halbe Stunde vor dem Ende der Einheit wegen eines Defekts abstellen. Der 30-Jährige belegte bei fast 30 Grad Lufttemperatur den achten Rang (+1,412).

Hamilton kommt von Strecke ab

Hamilton, der nach seinem Sieg beim Großen Preis von Deutschland mit 17 Punkten Vorsprung auf Vettel ins Rennen am Sonntag (ab 15.10 Uhr im LIVETICKER) geht, offenbarte wie viele Fahrer einige Anpassungsprobleme an die verwinkelte Strecke. Beim Herantasten ans Limit kam der 33-Jährige einmal spektakulär von der Strecke ab.

Ferrari mit Trauerflor

Vettel und sein Ferrari-Team gedenken beim letzten Rennen vor der Sommerpause des am Mittwoch verstorbenen langjährigen Marken-Präsidenten Sergio Marchionne mit Trauerflor an Rennoveralls und Boliden. In Budapest hängen die Fahnen am Ferrari-Motorhome an diesem Wochenende auf Halbmast.