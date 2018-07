WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel ist bei der Generalprobe für das Qualifying zum Großen Preis der Formel 1 in Silverstone von seinem Körper ausgebremst worden.

Wie sein Team mitteilte, musste der Ferrari-Pilot in der Schlussphase des dritten freien Trainings mit Nackenproblemen passen. Er drehte nur acht Runden und konnte keinen wirklich schnellen Versuch mehr starten.

Nackenprobleme bremsen Vettel

Gleich darauf begab er sich bei den Physiotherapeuten der Scuderia in Behandlung, ob Vettel auch im Qualifying mit Einschränkungen rechnen muss, war aber unklar. Einem Start steht aber nichts im Weg.

Schnellster Mann vor dem Kampf um die Pole Position (ab 15.10 Uhr im LIVETICKER) war erneut Weltmeister Lewis Hamilton (1:26,722) im Mercedes, der bei seinem Heimspiel wieder die WM-Führung von Vettel übernehmen will. Vor dem zehnten Saisonlauf am Sonntag führt der Deutsche mit nur einem Punkt Vorsprung.

Allerdings deutete sich am Samstagmittag erneut an, dass es in der Mercedes-Hochburg Silverstone enger als erwartet zugehen könnte.

So lag Vettels Teamkollege Kimi Räikkönen (1:26,815) als Zweiter lediglich 93 Tausendstelsekunden hinter Hamilton. Dritter wurde Valtteri Bottas (beide Finnland/1:27,364) im zweiten Silberpfeil vor Vettel (1:27,851). Nico Hülkenberg (1:29,094) im Renault landete nur auf dem 14. Platz.

Heftiger Abflug von Hartley

Für Schrecksekunden sorgte ein Unfall von Toro-Rosso-Pilot Brendon Hartley, der aber glimpflich endete. Der Neuseeländer bremste bei Tempo 300 in die Brooklands-Kurve ein, als plötzlich die linke Vorderradaufhängung brach.

Brendan Hartley überstand einen heftigen Crash offenbar unbeschadet © Stream F1

Der Bolide rutschte ins Kiesbett, überschlug sich beinahe und landete hart in der Streckenbegrenzung. Die Einheit wurde für Aufräumarbeiten 13 Minuten unterbrochen, Hartley im Medical Center untersucht. Der 28-Jährige kam nach ersten Erkenntnissen unbeschadet davon.

Da das Auto aber nicht schnell genug wieder hergestellt werden konnte, musste Harley auf einen Start im Qualifying verzichten.