Formel 1: Norris holt endlich ersten Sieg und ist auf Häkkinens Spuren

Formel 1: Norris tut es Häkkinen gleich

Auch Norris will mehr. Die Erwartungshaltung an McLaren ist groß. „Ich bin bei McLaren geblieben, weil ich an das Team glaube und heute hat sich das beweisen. Diesen Moment werde ich nie vergessen.“

Norris Treue zahlt sich aus

Norris lässt Kritiker verstummen

McLaren und Norris – womöglich entsteht da etwas Großes. Während andere Teams zu zerfallen scheinen, glänzt McLaren beim Comeback mit Konstanz. Geschäftsführer Brown bleibt bis 2030, die Mercedes-Motoren ebenfalls – und Norris noch mindestens zwei Jahre. Schon jetzt sind nur drei Fahrer mehr Rennen für das Team gefahren als Norris: David Coulthard (150), Jenson Button (136) und Mika Häkkinen (131). Seit 2019 ist Norris in McLaren-Diensten, für ein anderes Team stand er nie am F1-Start.

Oft war der junge Brite nah dran am ersten Sieg: Acht Mal war er Zweiter, beim Türkei-GP 2020 führte er bis zum Regenschauer in der letzten Runde. Sein Erfolgsgeheimnis: „Ich hatte einfach die Nase voll, nicht an den Sieg zu glauben. Also habe ich meine Einstellung geändert“, verriet er in einem Lügendetektor-Interview bei Sky UK.