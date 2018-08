vergrößernverkleinern Fernando Alonsos Sauber (o.) landete nach einem Crash mit Nico Hülkenberg auf Charles Leclercs Sauber © Getty Images

München und Spa-Francorchamps - Schon in der ersten Kurve des Belgien-GP der Formel 1 geht es hoch her: Nico Hülkenberg rauscht in Fernando Alonso rein - und sorgt für einen heftigen Crash.