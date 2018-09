Debakel statt Triumph beim Heimspiel, Platz vier statt Siegerlorbeeren: Ferrari-Star Sebastian Vettel hat nach einem frühen Crash mit seinem Rivalen Lewis Hamilton schon nach wenigen Metern beim Großen Preis von Italien einen herben Dämpfer im WM-Kampf kassiert.

Der Heppenheimer landete in Monza am Ende nur auf Platz vier, nachdem er Hamilton kurz nach dem Start ins Auto gefahren war.

"Es war mir nicht ganz klar, wo Lewis hinwollte", sagte Vettel am RTL-Mikrofon: "Ich hatte dann keinen Platz und das Pech, dass bei mir was kaputtging und ich mich gedreht habe, er aber weiterfahren konnte." Der Speed seines Autos sei okay gewesen, "dafür, dass die halbe Kiste kaputt war. Wie es die WM beeinflusst, werden wir am Ende sehen."

Hamilton gewinnt

Besonders bitter: Mercedes-Pilot Hamilton holte sich im Ferrari-Land den Sieg und baute seine Führung im Kampf um den Titel auf 30 Punkte aus. Polesetter Kimi Räikkönen wurde im Ferrari Zweiter vor Hamiltons Teamkollegen Valtteri Bottas. Hamilton zog nach seinem fünften Triumph in Monza nach Siegen auf dieser legendären Strecke mit Rekordweltmeister Michael Schumacher gleich (LIVETICKER zum Nachlesen).

Hamilton dankte gewohnt pathetisch allen, "die das heute möglich gemacht haben. Ich denke, wir können jetzt positiv in die Zukunft schauen. Ein großes Danke an Valtteri und an das Team." Bei der Siegerehrung wurde Hamilton von den enttäuschten Ferraristi ausgepfiffen, es ließ ihn äußerlich vollkommen unbeeindruckt. "Ich kann die Buhrufe verstehen", sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff: "Aber das ist genau das, was Lewis braucht. Das macht ihn nur stärker."

Raikkönen haderte. "Der Speed war da. Der Reifen hat abgebaut. Da war nichts mehr drin links hinten. Es ist hart zu akzeptieren", sagte er bei der Siegerehrung: "Aber wir hatten eine Riesen-Unterstützung. Tut mir leid, dass ich nicht gewonnen habe. Nächstes Mal."

Vettel: "Das war dumm"

Die Szene des Rennens spielte sich bereits in der zweiten Schikane des Vollgas-Kurses ab. Hamilton machte Druck auf Vettel und versuchte sich an dem 31-Jährigen vorbeizuquetschen, Vettel ging die Straße aus, er kollidierte mit dem Mercedes-Piloten.

Und während Hamilton weiter Tempo machen konnte, fiel Vettel vor den Augen von Piero Ferrari, Sohn des legendären Firmengründers, ans Ende des Feldes zurück und musste sich einen neuen Frontflügel an der Box holen.

"Das war dumm. Wo wollte er da hin?", schimpfte Vettel nach dem Crash. Er sah die Schuld offenbar bei Hamilton. Die Rennkommissare untersuchten den Vorfall, werteten ihn aber als normalen Rennunfall und sprachen weder gegen Vettel noch Hamilton eine Strafe aus (Die Fahrerwertung der Formel 1).

Vettel büßte damit bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr ziemlich unnötig Punkte im Duell mit Hamilton ein: In Hockenheim unterlief ihm in Führung liegend auf nasser Strecke ein Fahrfehler - null statt 25 Punkte. "Hier zu gewinnen ist immer eine Riesen-Ehre", erklärte Hamilton.

Bottas als Bremsklotz

Und während sich Vettel nach dem Unfall mühsam durch das Feld quälen musste und über die Balance an seinem Auto klagte ("Irgendwas ist kaputt"), jagte vorne Hamilton den zweiten Mann in Rot: Räikkönen.

Doch der Iceman blieb auch cool, als ihn sein Landsmann Valtteri Bottas zur Mitte des Rennens etwas aufhielt. Mercedes hatte Bottas für dieses taktische Manöver extra spät zum Reifenwechsel geholt. Allerdings holte Hamilton dadurch entscheidende Sekunden auf Räikkönen auf.

"Meine Mission war Kimi aufzuhalten", erklärte Bottas.

Hamilton legt sich Räikkönen zurecht

Auch als Räikkönen wieder freie Fahrt hatte, ließ sich Hamilton nicht abschütteln - und das, obwohl der Ferrari derzeit die meiste Power im Feld entwickelt. Doch Hamilton gilt als wahrer Monza-Experte, niemand bremst im Königlichen Park später als der 33-Jährige, der schon 2012, 2014, 2015 und 2017 hier gewann.

In der 45. Runde hatte sich Hamilton Räikkönen dann zurechtgelegt. Am Ende der Start- und Zielgeraden setzte er sich neben den Finnen und zog unwiderstehlich vorbei. Danach cruiste Hamilton leicht und locker dem Sieg entgegen.

Vettel wurde nach der Aufholjagd zumindest Vierter, nachdem Max Verstappen nach einer Kollision mit Bottas eine Fünf-Sekunden-Strafe kassierte. Nico Hülkenberg fuhr im Renault auf Platz 14, nachdem er vom letzten Startplatz ins Rennen gehen musste.