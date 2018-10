Mit seinem dritten Platz beim Großen Preis der USA hat Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton seinen Vorsprung in der Fahrerwertung auf Ferrari-Star Sebastian Vettel auf 70 Punkte ausgebaut. (Service: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Der Mercedes-Pilot Hamilton kann daher nun schon beim drittletzten Saisonrennen in Mexiko am 28. Oktober seinen fünften Titel perfekt machen. (Formel 1: Der Große Preis von Mexiko am So. um 20.10 Uhr im LIVETICKER)

Lewis Hamilton wird in Mexiko Weltmeister, wenn...

... Vettel nicht gewinnt.

... er bei einem Sieg von Vettel mindestens Siebter wird.