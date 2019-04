Formel 1, Baku: Stimmen von Vettel, Hamilton, Bottas, Verstappen & Leclerc

Es war wie so oft in dieser Saison: Ferrari dominierte die Trainingseinheiten, nur um im Qualifying von Mercedes die nächste Lehrstunde erteilt zu kriegen. Für Valtteri Bottas war der Windschatten und die Reifentemperatur der Schlüssel zur Pole Position in Baku. (Formel 1: Rennen am So. ab 15 Uhr im LIVETICKER)

Für Sebastian Vettel reichte es nur für die zweite Startreihe - er war allerdings auch der einzige Fahrer, der im letzten Run keinen Windschatten hatte. Warum er freiwillig darauf verzichtete, erklärte er im im Gespräch mit der Presse. Für das Rennen ist der Ferrari-Pilot dennoch optimistisch.

Sein Ex-Teamkollege Kimi Räikkönen im Sauber war mit Platz acht überhaupt nicht zufrieden. Ein Mercedes hatte ihm die Chance auf eine schnellere Runde zunichte gemacht, klagte der Finne. (SERVICE: Die Fahrerwertung der Formel 1)

SPORT1 fasst die Stimmen von RTL, Sky, aus der Mixed-Zone und der Boxengasse zusammen:

Valtteri Bottas (Mercedes, Startplatz 1): "Ich habe beim letzten Versuch auf der langen Geraden zurück zu Start und Ziel einen guten Windschatten erhalten. Aber für die Pole musste auch der Rest der Runde stimmen. Bei solchen Bedingungen ist der Schlüssel zum Erfolg die Reifentemperatur. Ich weiß selber nicht, wie mir das gelungen ist. Der Grand Prix ist unberechenbar. Wir haben auf den Longruns ein gutes Auto, aber der Rennverlauf kann hier so verrückt sein, dass dir auch das schnellste Auto wenig nützt. Ich finde dieses Rennen eines der schwierigsten des ganzen Jahres."

Lewis Hamilton (Mercedes, Startplatz 2): "Valtteri hat einen großartigen Job gemacht und für das Team ist es ein fantastisches Ergebnis. Die ersten zwei Kurven liefen nicht rund, ich hatte da in den Kurven 1 und 2 schwierige Situationen. In Kurve 4 hatte ich bereits zwei Zehntel Rückstand. Wir kamen ohne Update hierher und Ferrari sah in Baku besonders stark aus. Unter diesen Umständen mit beiden Autos in die erste Reihe zu fahren, das ist ein herausragendes Ergebnis für uns. Das ist eine gute Ausgangslage für das Rennen."

Sebastian Vettel (Ferrari, Startplatz 3): "Ich bin sehr glücklich, das in der letzten Runde noch auf die Reihe zu bekommen. Es war schwierig mit den Bedingungen. Das macht einen deutlichen Unterschied, wenn die Strecke so abkühlt. Ich habe früh auf der Runde die Entscheidung getroffen, das Heft in die Hand zu nehmen, auch wenn ich so keinen Windschatten hatte, was zwischen drei, vier Zehntel ausmachen kann. Wir wollten in die erste Reihe mit beiden Autos. Wir müssen den Spieß morgen morgen. Wir haben den Speed im Auto und ich denke, wir können Mercedes unter Druck setzen."

Max Verstappen (Red Bull, Startplatz 4): "Mehr als P4 war nicht drin für uns. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir beim letzten Versuch keinen Windschatten hatten. Das Qualifying lief besser als erwartet. Wir hatten geglaubt, Ferrari wäre meilenweit voraus, aber so war es nicht. Das Auto fühlt sich großartig an. Vor uns liegt sicher ein interessanter Grand Prix."

Kimi Räikkönen (Sauber, Startplatz 8): "Enttäuschend. Bei meinem letzten Versuch bin ich auf einen Mercedes aufgelaufen. Damit war der Fall im Prinzip erledigt. Es war scheiße, aber so ist es halt."

Charles Leclerc (Ferrari, Startplatz 9): "Es war mein Fehler. Ich verdiene, was passiert ist. Natürlich ist es ärgerlich. Das wird mich die nächsten Stunden beschäftigen. Aber ich war halt dumm. Ich werde schauen, dass ich daraus lerne und besser werde. Ich bin sehr enttäuscht von mir selbst. Ich möchte nichts Dummes sagen, aber die Pole wäre nach den Trainingseindrücken drin weggewesen. Ich habe es weggeschmissen. Der Fehler liegt bei mir, ich will da gar nicht nach Ausreden suchen. Ich werde morgen alles versuchen und versuchen, das beste Rennen zu werden."

Robert Kubica (Williams, Startplatz 20): "Ich habe zu früh eingelenkt und in Kurve 8 die Mauer erwischt. Das hat mich am Kurvenausgang in die Mauer auf der anderen Seite geworfen, an der engsten Stelle im gesamten Formel-1-Kalender. Es war ein Fahrfehler. Ich habe einen hohen Preis dafür bezahlt. Mal schauen, was morgen noch geht."