Formel 1: Ferrari mit Wunder-Benzin? Red Bull rätselt über Erdbeer-Duft

In der vergangen Formel-1-Saison sah sich Ferrari dem Vorwurf vom Mercedes und Red Bull ausgesetzt, durch dubiose Mittel bei der Ölverbennung einen Vorteil bei dem Grundspeed verschaffen - doch der Scuderia konnte kein Regelbruch nachgewissen werden.

Dennoch wurde in der Sommerpause das Reglement der FIA angepasst und verschärft, um Grauzonen auszumerzen.

Zwar konnte Ferrari die ersten beiden Saisonrennen nicht gewinnen, doch auch in dieser Saison haben die Roten offenbar den schnellsten Grundspeed auf der Geraden, selbst Mercedes kann da nicht ganz mithalten.

Einen Regelverstoß will Ferrari niemand unterstellen - doch speziell Mercedes und Red Bull rätseln dennoch, was die Ursache dafür sein kann. Aktuell lautet die Vermutung, dass es am neuen Benzin von Partner Shell liegen könnte. (Formel1:aktuelle Teamwertung)

Sprit mit Grapefruitgeruch

Dieser "Wundersprit" verströmt offenbar einen seltsamen süßen Geruch. "Der Sprit von Ferrari riecht wie Grapefruit-Saft", sagte Red Bull-Teamchef Christian Horner bei auto motor und sport.

Red-Bull-Motorsportchef Helmut Marko widerspricht bei Auto Bild motorsport: "Es stimmt, es riecht komisch aus der Ferrari-Box, aber nicht nach Grapefruit, sondern nach Erdbeere."

Die Italiener hatten vor der Saison, dass sie in dieser Saison noch enger mit ihrem Benzinpartner zusammenarbeiten, um ein optimale Ölzusammenstellung zu erzielen - offenbar mit Erfolg.

Nachdenkliche Konkurrenz

Nun muss die Konkurrenz kräftig nachlegen, um nicht den Anschluss in diesem Bereich zu verlieren.

"Wir gehen davon aus, dass Ferrari den perfekten Spritmix für den Motor gefunden und einen richtig guten Job gemacht hat. Da müssen wir jetzt alle nachlegen", sagte Marko.

Auch die Kundenteams von Ferrari mit Alfa Romeo und Haas beziehen ihren Sprit von Shell. Es ist aber nicht bekannt ob sie denselben Benzin verwenden wie die Scuderia.

Zumindest wurden noch keine Stimmen laut, die den Duft von Grapefruits oder Erdbeeren in der Nähe der Autos vernommen haben.