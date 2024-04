Paukenschlag perfekt! Deutscher F1-Star findet neues Team

Jetzt ist es offiziell! Der aktuell einzige deutsche Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg wird das Haas-Team am Ende der Saison verlassen. Wie SPORT1 vor einigen Tagen bereits berichtete , wird sich Hülkenberg dem Formel-1-Projekt von Audi anschließen.

Dies bestätigte Audi in einer Pressemitteilung am Freitag.

Bevor Audi 2026 ein eigenes Werksteam an den Start bringt, wird Hülkenberg in der Saison 2025 für Sauber fahren und die Transformation zum Werksteam begleiten. Das teilte das Schweizer Unternehmen mit.

Hülkenberg-Verpflichtung für Audi „ein Meilenstein“

„Die Perspektive, für Audi an den Start zu gehen, ist etwas ganz Besonderes. Wenn ein deutscher Hersteller mit einer solchen Entschlossenheit in die Formel 1 einsteigt, dann ist das eine einmalige Chance. Das Werksteam einer solchen Automobilmarke mit einer Power Unit made in Germany zu repräsentieren, ist für mich eine große Ehre“, sagte Hülkenberg.