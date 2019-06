Formel 1 in Le Castellet: Lewis Hamilton siegt vor Bottas, Vettel Fünfter

Die Ferrari-Krise nimmt kein Ende, die Formel 1 ist endgültig wieder eine Hamilton-Show: Sebastian Vettel und die Scuderia können den Titelkampf wohl schon nach dem achten Saisonrennen abhaken.

Der frisch verheiratete Heppenheimer kam beim Start-Ziel-Sieg von Mercedes-Star Lewis Hamilton beim Großen Preis von Frankreich nicht über Rang fünf hinaus und fällt in der WM immer hoffnungsloser zurück.

Zudem musste der viermalige Weltmeister zum zweiten Mal seinem jungen Stallrivalen Charles Leclerc den Vortritt lassen.

Ein kleines Trostpflaster gab es in der letzten Runde noch für Vettel. Nachdem man ihm eine Runde zuvor die weichen Reifen aufzog, konnte er um 24 Tausendstel die schnellste Runde von Hamilton - auf harten Reifen(!) - unterbieten und sich so den Bonuspunkt sichern.

Ferrari nur Sparringspartner für Mercedes

Die Scuderia war nach dem kurzen Aufschwung von Montreal trotz zahlreicher neuer Teile in Le Castellet wieder nur ein Sparringspartner für die Silberpfeile, die 2019 weiter ungeschlagen sind und mit ihrem saisonübergreifend zehnten Sieg in Folge ihren Teamrekord aus dem Jahr 2016 einstellten.

Hamilton, der den Medientag am Donnerstag geschwänzt hatte, setzte dabei auch im Teamduell mit seinem einzigen ernsthaften Verfolger Valtteri Bottas ein Zeichen. Er distanzierte den Finnen sowie Leclerc in einem eintönigen Rennen mühelos und stürmt nach seinem 79. Grand-Prix-Erfolg und dem vierten in Folge seinem sechsten WM-Titel entgegen.

Der 34-jährige Brite führt im Gesamtklassement mit 187 Punkten vor Bottas (151), während Vettel als Dritter mit 111 Punkten sich eher nach hinten als nach vorn orientieren muss.

Hülkenberg beim Heimspiel in den Punkten

Nico Hülkenberg im Renault kam beim Heimspiel seines Rennstalls nicht über Rang neun hinaus.

Auch Renault hatte zahlreiche neue Komponenten nach Le Castellet mitgebracht. Erklärtes Ziel war es, die klare vierte Kraft zu sein.

Überraschend stark war dann auf dem Circuit Paul Ricard vor mäßiger Zuschauerkulisse allerdings McLaren mit den Plätzen sechs und zehn für Carlos Sainz jr. und Lando Norris.

Vettel kündigt Attacke vor Start an

"Ich denke, unser Speed ist im Rennen besser. Ich werde auf Attacke gehen", hatte Vettel nach seinem enttäuschenden siebten Platz im Qualifying gesagt. Teamchef Mattia Binotto erklärte vor dem Start: "Sebastian muss so schnell wie möglich vor die beiden McLaren kommen, um die Reifen nicht zu sehr zu fordern."

Genau dies gelang dem Heppenheimer nicht. Erst in der fünften Runde überholte Vettel den britischen Rookie Norris und übernahm Rang sechs. Zwei Runden später war der Spanier Sainz an der Reihe.

Die Top Fünf mit dem unangetastet führenden Hamilton war zu diesem Zeitpunkt aber schon ein gutes Stück weg.

Hamilton dreht einsam seine Runden

Vorne drehte Hamilton einsam seine Runden. Der Pole-Setter beklagte zwischenzeitlich zwar, dass sein Sitz beschädigt sei, dessen ungeachtet fuhr der Brite bei seinem zweiten Frankreich-Sieg nach dem Comeback des Rennens im Vorjahr eine Top-Runde nach der anderen.

Am Freitag war Ferraris Bemühen abgeschmettert worden, den Sieg vom vorherigen Rennen in Kanada am Grünen Tisch zu erringen. "Das ist enttäuschend", hatte Vettel nach der endgültigen Aufrechterhaltung der Fünf-Sekunden-Strafe gegen ihn erklärt. Auch Scuderia-Teamchef Mattia Binotto zeigte sich "enttäuscht für Ferrari, seine Fans und den Sport."

Die Rennkommissare aus Montreal waren bei einer eigens einberufenen Sitzung in Le Castellet zu dem Schluss gekommen, dass das von der Scuderia eingebrachte neue Beweismaterial "keine signifikanten und relevanten neuen Elemente" zutage fördere. Die rennentscheidende Szene zwischen Vettel und Hamilton wird deswegen nicht neu bewertet.