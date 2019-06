Trotz zahlreicher neuer Teile an seinem Ferrari fährt Sebastian Vettel in der Formel 1 der Spitze weiter deutlich hinterher. Im ersten freien Training zum Großen Preis von Frankreich kam der frisch verheiratete Heppenheimer nicht über Rang fünf hinaus (Formel 1, Großer Preis von Frankreich, So., ab 15.10 Uhr im LIVETICKER).

Vettels Rückstand auf Weltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien) im Mercedes betrug 1,052 Sekunden.

Ferrari reiste unter anderem mit neuem Frontflügel, Heckflügel und Unterboden zum achten Saisonlauf nach Le Castellet. Der Freitag soll von der Scuderia vor allem zum Experimentieren genutzt werden, wie Vettel erklärte: "Es wird ein Tag, an dem wir herausfinden wollen, ob die Richtung stimmt."

Leclerc schneller als Vettel

Diese stimmte zumindest bei Vettels Teamkollege Charles Leclerc halbwegs. Der Monegasse beendete die Einheit als Dritter mit 0,373 Sekunden Rückstand auf Hamilton. Zweiter wurde der Finne Valtteri Bottas im zweiten Silberpfeil (+0,069 Sekunden).

Noch nicht ideal lief es auch für Renault-Pilot Hülkenberg. Der Emmericher wurde beim Heimrennen seines Rennstalls Zwölfter (+2,072), obwohl Nase, Frontflügel, Unterboden und Kühlsystem beim RS19 neu sind.

Vettel hat in der WM als Dritter bereits 62 Punkte Rückstand auf Hamilton. Ferrari hofft allerdings noch, den Sieg vom letzten Rennen in Kanada am Grünen Tisch zugesprochen zu bekommen.