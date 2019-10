Kein deutscher Grand Prix, dafür neue Rennen in Hanoi/Vietnam und Zandvoort/Niederlande: Der Weltrat des Automobil-Weltverbandes FIA hat auf seiner Sitzung am Freitag in Köln den Formel-1-Kalender für 2020 bestätigt. Erstmals in ihrer Geschichte steht der Formel 1 eine Saison mit 22 Rennen bevor.

Starten wird die Saison traditionell in Australien (15. März 2020), das Finale steigt am 29. November in Abu Dhabi. Die laufende Saison umfasst 21 Rennen.

Der Formel-1-Kalender 2020 im Überblick:

Anzeige

15. März: Australien (Melbourne)

22. März: Bahrain (Sakhir)

05. April: Vietnam (Hanoi)

19. April: China (Shanghai)

03. Mai: Niederlande (Zandvoort)

10. Mai: Spanien (Barcelona)

24. Mai: Monaco (Monte Carlo)

07. Juni: Aserbaidschan (Baku)

14. Juni: Kanada (Montreal)

28. Juni: Frankreich (Le Castellet)

05. Juli: Österreich (Spielberg)

19. Juli: Großbritannien (Silverstone)

02. August: Ungarn (Budapest)

30. August: Belgien (Spa)

06. September: Italien (Monza)

20. September: Singapur

27. September: Russland (Sotschi)

11. Oktober: Japan (Suzuka)

25. Oktober: USA (Austin)

01. November: Mexiko (Mexiko-Stadt)

15. November: Brasilien (Sao Paulo)

29. November: Abu Dhabi