Alexander Albon rast in Brasilien zur ersten Bestzeit. Weltmeister Hamilton wirkte aber noch nicht mit

Beim 1. Freien Training vor dem Formel-1-Grand-Prix in Brasilien triumphiert Red-Bull-Pilot Alexander Albon. Am Ende hängt sein Bolide aber am Kran.