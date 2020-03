Da hat sich die Formel 1 aber gehörig blamiert: Nach stundenlangem Chaos ist nun endlich klar, dass der Auftakt in Melbourne nicht stattfinden wird.

Bereits einige Stunden zuvor hatten zahlreiche Medienanstalten gemeldet, dass der Australien-GP abgesagt wird. Eine offizielle Bestätigung durch die Formel 1 blieb jedoch aus. Der Promoter des Grand Prix erklärte hingegen sogar, dass das Rennen sehr wohl wie geplant stattfinden soll.

Währenddessen kursierten Medienberichte, dass einige Fahrer bereits abgereist sind - darunter Sebastian Vettel (Ferrari) und Kimi Räikkönen (Alfa Romeo).

Teams wie Mercedes, Ferrari und Renault sollen zudem bereits klargestellt haben, dass sie an diesem Wochenende nicht fahren werden. Vor allem die kleineren Teams und auch Red Bull wären nach eigener Aussage aber gerne angetreten.

McLaren-Mitarbeiter infizierte sich mit Virus

Am Donnerstag hatte das McLaren-Team seine Teilnahme am Auftakt der Saison abgesagt, weil sich ein Mitarbeiter mit dem Virus infiziert hatte. Dennoch hieß es kurz darauf, dass der Grand Prix trotzdem stattfinden soll - nur eben ohne Zuschauer.

Knapp zwei Stunden vor Trainingsbeginn wurde aber dann doch klar, dass das Rennen offiziell abgesagt ist.

Nach den Diskussionen in der Nacht auf Freitag sei "eine Mehrheit der Teams der Ansicht" gewesen, dass das Rennen nicht stattfinden soll, hieß es in der Mitteilung der Formel 1.

Dennoch herrschte am Morgen auch bei den Teams Ungewissheit. "Wir sind aufgestanden, zur Strecke gefahren und wussten noch nicht, wo die Reise hingeht", sagte etwa Günter Steiner, Teamchef des Haas-Rennstalls. Erst nach weiteren Gesprächen und einem entsprechenden Rat der örtlichen Gesundheitsbehörde wurde das Rennen dann doch abgesagt.

Marko sieht lange Pause

Wie es nun weitergeht ist unklar, denn auch der Bahrain-GP am 22. März, ohnehin bereits als "Geisterrennen" geplant, steht mehr denn je auf der Kippe. "Wir haben uns jetzt zunächst nur um Australien gekümmert, was die kommenden Wochen angeht, werden wir in der nächsten Zeit entscheiden", erklärte Formel-1-Boss Chase Carey am Freitag auf einer Pressekonferenz.

Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko glaubt sogar, dass das erste Rennen erst in Baku stattfinden werde, dies wäre am 7. Juni. Würde es so kommen, wären unter anderem der Monaco-GP und die Premiere in Zandvoort gestrichen.

Der China-Grand-Prix, der als viertes Rennen am 19. April vorgesehen war, wurde ohnehin bereits gestrichen.