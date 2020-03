Gute Nachricht aus Australien!

Der an Corona erkrankte Mitarbeiter von McLaren Racing ist wieder gesund. Laut der Mitteilung des Rennstalls hat sich das Teammitglied "gut erholt und die Symptome sind verschwunden."

Aufgrund der Coronaerkrankung hatte der Rennstall den Startverzicht beim Großen Preis von Australien erklärt. Nur wenig später wurde das komplette Rennen abgesagt.

Noch 14 Teammitglieder in Quarantäne

14 weitere Teammitglieder, die mit dem Erkrankten in Kontakt gekommen waren, befinden sich noch in Australien in Quarantäne, sind nach der positiven Mitteilung aber "in guter Stimmung", wie McLaren-CEO Zak Brown verkündete.

McLarens Renndirektor Andrea Stella ist in Australien vor Ort, um die in Quarantäne verbliebene Crew zu unterstützen. Der Rest des Teams war bereits nach der Rennabsage nach Großbritannien zurückgekehrt.

Allerdings werden auch sie erst nach zwei Wochen ihre Arbeit in der Zentrale in Woking wieder aufnehmen. Dazu hat sich der Rennstall als Vorsichtsmaßnahme entschieden.