Wieder starker Auftritt von Mercedes beim Qualifying zum zweiten Saison-Grand-Prix in der Formel 1 - nächstes Fiasko dagegen für Ferrari:

In der durch Starkregen enorm beeinträchtigten Zeitenjagd im österreichischen Spielberg sicherte sich Lewis Hamilton die Pole Position für das Rennen am Sonntag vor Max Verstappen im Red Bull Racing. Dritter wurde Carlos Sainz junior (McLaren).

Erwartungsgemäß einmal mehr mit den vorderen Platzierungen nichts zu tun hatte Sebastian Vettel. Der am Saisonende scheidende Ferrari-Pilot enttäuschte wie schon beim ersten Österreich-GP in der Vorwoche mit dem zehnten Rang. Charles Leclerc scheiterte bereit in Q3, schied als Elfter aus.

Anzeige

Am Samstag hatte der Regen am Vormittag eingesetzt und war immer heftiger geworden, der Kurs stand an vielen Stellen unter Wasser, das dritte Training am Mittag wurde abgesagt. Zuvor war bereits das Rennen der Rahmenserie Formel 3 abgebrochen worden.

Mehr in Kürze!