Eigentlich war die Welt bei Mercedes in Ordnung.

Beim Qualifying zum Großen Preis von Österreich in Spielberg sicherten sich Valtteri Bottas und Lewis Hamilton die Doppel-Pole. Nun droht dem zweitplatzierten Briten jedoch Ärger. (Formel 1: Großer Preis in Spielberg am Sonntag ab 15.10 Uhr im LIVETICKER)

Der sechsmalige Weltmeister wurde inzwischen zu den Rennkommissaren zitiert. Der Grund: beim Ausritt von Bottas in das Kiesbett soll Hamilton die gelben Flaggen missachtet haben. Sollte dies stimmen, droht eine Rückversetzung in der Startaufstellung.

Hamilton soll Strecke verlassen haben

Im vergangenen Jahr wurde beispielsweise Max Verstappen für ein ähnliches Vergehen um drei Ränge nach hinten versetzt.

Hamilton selbst sieht bei sich keine Schuld und gab an, die Flaggen aufgrund der vor ihm aufgewirbelten Staubwolke nicht gesehen zu haben. "Ich fuhr um die Kurve, ging aufs Gas und dachte, dass Valtteri vielleicht neben die Strecke gekommen und später wieder darauf zurückgefahren sei. Ich schaute also nach Kies oder einem Auto auf der Strecke, aber da war nichts, also habe ich weiter gemacht." (Rennkalender 2020 der Formel 1)

Der Vorfall in der letzten Runde des Qualifyings ist jedoch nicht das einzige, das dem Briten zur Last gelegt wird. In seinem ersten Run in Q3 befand sich der Bolide des 35-Jährigen in Kurve zehn zu weit draußen. Im schlimmsten Fall könnte ihm nun seine Rundenzeit nachträglich gestrichen werden.