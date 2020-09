In Mugello wird der neunte GP des Jahres ausgetragen. Alle Entwicklungen aus der Toskana im LIVETICKER. (Hier aktualisieren)

+++ 10. Runde +++

Re-Start, der Zweite! Hamilton versenkt Bottas und führ jetzt das Feld an. Leclerc bleibt auf P3. Aber was ist mit Albon? Der Red-Bull-Pilot fällt auf Platz sieben zurück!

+++ 9. Runde +++

Der Zwischenfall auf der Start-Ziel-Geraden zwischen Latifi, Magnussen und Giovinazzi wird von den Rennkommissaren untersucht.

+++ 9. Runde +++

Eine Info zum Zeitplan. 15.55 Uhr soll das Rennen wieder gestartet werden.

+++ 9. Runde +++

Verstappen über seinen Ausfall: "Schon in der Formationsrunde habe ich den Motor fast abgewirkt. Ich denke, es ist das gleiche Problem wie in Monza. Es hat sich ähnlich angefühlt. Ich bin gut weggekommen, konnte aber dann nicht mehr beschleunigen. Der Kontakt mit Kimi passiert dann einfach, wenn man in so einer Situation steckt."

+++ 9. Runde +++

Immer noch befinden sich die Fahrer und Boliden in der Boxengasse. Für Ferrari läuft es bislang sehr gut. Leclerc ist auf Platz drei nicht in den Crash verwickelt worden. Und Vettel kommt sein hinterer Startplatz zu Gute. Denn er war so weit hinten, dass er von dem Unfall im Mittelfeld auch nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde.

+++ 9. Runde +++

Das Rennen ist unterbrochen, die Fahrer müssen jetzt erst einmal wieder in die Boxengasse fahren! Grosjean regt sich wahnsinnig über die führenden Fahrer ab. "Wollen die uns umbringen, oder was?", flucht der Franzose über Funk.

+++ 7. Runde +++

Der Grund ist offensichtlich, dass Bottas vorn zu langsam gefahren ist. Das hat zu einem Ziehharmonika-Effekt geführt. In der Folge kracht es wieder und vier weitere Fahrer sind draußen: Latifi, Magnussen, Giovinazzi und Sainz.

+++ 7. Runde +++

Re-Start! Und schon wieder kracht es. Das Safety-Car ist kaum von der Strecke, da muss es wieder eingreifen.

+++ 5. Runde +++

Das Safety-Car ist immer noch auf der Strecke. Bottas führt vor Hamilton, und schon dahinter folgt Leclerc auf Position drei. Vettel liegt auf Rang 18.

+++ 2. Runde +++

Vettel kommt während der Safety-Car-Phase an die Box und lässt sich eine neue Nase aufsetzen. Derweil erfahren wir, dass Verstappen zunächst über mangelnde Power klagte. Deshalb fiel er immer weiter zurück und wurde später von Räikkönen abgeräumt. Dem Finnen trifft aber keine Schuld, ihm ging einfach der Platz aus.

Auch Monza-Sieger Gasly ist schon ausgeschieden, nachdem er von Räikkönen und Grosjean ins Sandwich genommen wurde.

+++ 1. Runde +++

Chaotischer Start! Bottas kommt sehr gut weg, überholt Hamilton. Und Verstappen scheidet schon früh aus. Vettel bekommt im hinteren Teil des Feldes auch etwas ab.