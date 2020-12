Beim Sakhir-GP in Bahrain wird am Wochenende der 766. Formel-1-Fahrer der WM-Geschichte sein Debüt geben - ein Mann mit einem legendären Nachnamen, der bis heute nachhallt: Pietro Fittipaldi wird den Haas-Ferrari fahren, mit dem Romain Grosjean beim Bahrain-GP so schwer verunglückt ist.

Der 24 Jahre alte Backup ist Teil einer legendären Rennfahrerdynastie und genießt das Vertrauen des Haas-Teams, für das er seit zwei Jahren als Test- und Ersatzfahrer an Bord ist.

"Für Pietro ist es natürlich eine gute Chance. Er war geduldig und war stets bereit für eine Gelegenheit, und die ist jetzt da. Deshalb wollen wir ihn im Auto haben. Wir sind überzeugt, er wird gute Arbeit leisten", so Teamchef Günther Steiner. (SERVICE: Der Rennkalender der Formel 1)

Fittipaldi: Eine Formel-1-Dynastie

Pietro wird der vierte Fittipaldi in der Formel 1 sein, mehr Grand-Prix-Piloten stellte keine Familie (Formel 1: Qualifying und Rennen in Bahrain im SPORT1-Liveticker).

Das größte Vermächtnis hinterließ dabei Emerson Fittipaldi, Pietros Großvater, der zweimal Weltmeister war, 1972 mit Lotus und 1974 für McLaren. Er war der erste Champion des McLaren-Teams, vor James Hunt, Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna, Mika Häkkinen, Lewis Hamilton.

Emerson Fittipaldis Bruder Wilson fuhr von 1972 bis 1975 bei 35 Formel-1-Rennen mit, erst für Brabham, dann für sein eigenes Copersucar-Team, für das ab 1976 auch Emerson ins Steuer griff.

Wilson Fittipaldi ist also der Großonkel von Pietro. Wilsons Sohn Christian Fittipaldi schließlich fuhr von 1992 bis 1994 für Minardi und Footwork 40 Rennen. Beim Australien-GP 1994 endete seine Karriere als Achter im Footwork-Ford - es war das bisher letzte Formel-1-Rennen mit einem Fittipaldi am Start.

Erster Enkel eines Weltmeisters in der Formel 1

Unter den bislang 765 Formel-1-Fahrern finden sich 17 Söhne, elf Brüder, fünf Neffen, ein Schwiegersohn, ein Großneffe, ein Cousin und vier Schwager. Mit Pietro Fittipaldi steigt die Zahl der Großneffen auf zwei, dazu kommt ein Großcousin und der erste Enkel!

Damit ist Pietro Fittipaldi nicht nur der erste Formel-1-Fahrer der dritten Generation im Feld, sondern auch der erste Enkel eines früheren Weltmeisters.

Pietro Fittipaldis Bruder Enzo Fittipaldi fuhr 2020 zudem für HWA in der Formel 3 und landete auf Gesamtrang 15. Emerson Fittipaldi, inzwischen 73 Jahre alt, hat außerdem noch einen 13-jährigen Sohn namens Emmo, der 2021 oder 2022 sein Formeldebüt geben soll und derzeit im Kartsport unterwegs ist.

Rennsporterfahrung und Nachwuchstitel

Pietro Fittipaldi bringt Rennerfahrungen aus der IndyCar, der Super Formula, der Sportwagen-WM und er DTM mit. 2017 wurde er Meister der Formel 3.5 V8, einer Zweitligaserie der Formel 1. (Alles zum Motorsport)

Er ist zudem der 31. Brasilianer in der Formel 1, der erste seit Felipe Massa 2017. "Ich bin Gene Haas und Günther Steiner extrem dankbar für ihr Vertrauen an diesem Wochenende", sagt Fittipaldi.