Toto Wolff bleibt dem Weltmeister-Team von Mercedes als Teamchef erhalten.

Ja, ich bleibe in der Formel 1! Auch als Teamchef", sagte der 48-Jährige im Interview der Süddeutschen Zeitung. Wolffs Vertrag läuft am Ende des Jahres aus, bis zuletzt war seine Zukunft offen. Auch, weil er selbst davon gesprochen hatte, eventuell etwas kürzer treten zu wollen.

Nun die Entscheidung: "Am Ende bin ich zu der Entscheidung gekommen, dass es eine Work-Life-Balance bei mir gar nicht gibt. Bei mir ist eigentlich alles Life. Mir macht es Spaß, dieses Unternehmen zu führen, und ich teile die Passion für den Motorsport mit meiner Frau."

Wolff ist seit acht Jahren in der Königsklasse des Motorsports tätig und hat in dieser Zeit schon einiges erlebt. Mit Blick auf die Zukunft erwartet der Mercedes-Boss die Einführung einer Gehaltsobergrenze für die Fahrer: "Der Salary Cap wird mit Sicherheit kommen."

So bleibe der "Zirkus am Leben. Man kann nicht verlangen, dass Investoren in die Formel 1 einsteigen und auch bleiben, wenn sie jedes Jahr aufs Neue ihr Team subventionieren müssen."