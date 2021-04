Sebastian Vettel ist beim Qualifying für den Großen Preis der Emilia Romagna vorzeitig ausgeschieden (Formel 1, Großer Preis von Imola: Das komplette Rennwochenende im SPORT1-Liveticker).

Der Heppenheimer verabschiedete sich in Imola im Aston Martin in Q2 und startet am Sonntag nur von Platz 13 ins Rennen. Damit blieb er sogar hinter Williams-Pilot George Russell (Vettel: "... dann würden die anderen ohne mich losfahren").

Hamilton fährt auf die Pole

Die Pole Position sicherte sich Lewis Hamilton (Mercedes) in 1:14.411 Minuten hauchdünn vor den Red-Bull-Piloten Sergio Pérez (1:14.446) und Max Verstappen (1:14.498). Zum 99. Mal steht Hamilton damit in der Königsklasse ganz vorne.

Valtteri Bottas enttäuschte als Achter.

In Q2 scheiterten unter anderem auch Ferrari-Pilot und Vettel-Nachfolger Carlos Sainz sowie Fernando Alonso (Alpine).

Schumacher schlägt Mazepin

Auch Mick Schumacher konnte derweil trotz guter Leistung nicht lange mitfahren.

Auf Platz 18 blieb er wie sein Teamkollege Nikita Mazepin, der eine halbe Sekunde langsamer war, sogar bereits in Q1 hängen (SERVICE: Alles zur Formel 1).