Lewis Hamilton ist wieder da!

Nachdem Max Verstappen in den letzten Rennen die Nase vorn gehabt hatte, meldet sich Lewis Hamilton in Silverstone mit einer historischen Pole Position im Titelrennen zurück.

Zum ersten Mal wird im Formel-1-Rennkalender am Samstag (Das F1-Wochenende in Großbritannien hier im LIVETICKER) ein Sprintrennen ausgetragen und der siebenmalige Weltmeister geht von dem Platz an der Sonne in das Rennen.

Am Ende hatte er knapp zwei Zehntel Vorsprung auf seinen großen Widersacher im Gesamtklassement. Teamkollege Valtteri Bottas machte den guten Mercedes-Tag mit Platz drei perfekt.

So läuft das Wochenende mit Sprintrennen

Zum ersten Mal überhaupt wird ein Sprintrennen im Rahmen des Formel-1-Kalenders ausgetragen.

Das Prozedere: Am Freitagabend um 19 Uhr läuft ein normales Qualifying, dessen Ergebnis die Startaufstellung der Sprint-Quali am Samstag ergibt. Das steigt dann am Samstag um 17.30 Uhr.

Wer gewinnt, bekommt nicht nur die Pole-Position für den Großbritannien-GP, sondern auch drei WM-Punkte. Der Zweite greift noch zwei Zähler ab, der Dritte einen. Das soll die Fahrer dazu anregen, um Positionen zu kämpfen, statt die 100 Kilometer nur aktionslos herunterzuspulen.

Es soll sich erst einmal nur um ein Experiment handeln, das in diesem Jahr noch in Monza und Interlagos stattfindet. (Formel-1-Rennkalender)