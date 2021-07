Nach der nächsten Gala von Max Verstappen beim Großen Preis von Österreich zeigt sich die internationale Presse vom "neuen Alleinherrscher" aus den Niederlanden begeistert.

Während die Medien in England so langsam realisieren, dass es mit dem achten Titel für Lewis Hamilton schwer werden dürfte, feiert man in Italien, Spanien und in Verstappens Heimatland die Stärke des Red-Bull-Piloten. (Alles Wichtige zur Formel 1)

Beim Blick auf Mercedes steht indes fest, dass die Dominanz vergangener Tage vorbei ist.

SPORT1 fasst die internationalen Pressestimmen zusammen.

ENGLAND

Guardian: "'Campione' riefen die niederländischen Fans mit wilder Hingabe, als Max Verstappen beim Großen Preis von Österreich einen fehlerfreien Sieg errang. Die Schlussfolgerung, dass das Titelrennen in der Hand des Red-Bull-Piloten liegt, mag etwas voreilig erscheinen, aber in dieser Form und mit einem Titelrivalen Lewis Hamilton, der erneut auf dem vierten Platz landete, könnte es eine lange Party werden bis zum Saisonfinale."

Daily Mail: "Rund um den Red-Bull-Ring sangen sie im Chor: 'Campione, Campione, ole, ole, ole.' Für Lewis Hamilton war der Gesang eine Warnung, genau wie die orangefarbenen Leuchtgeschosse, die den Himmel erhellten. Sein Titelrivale Max Verstappen hatte gerade den Großen Preis von Österreich gewonnen, beim dritten Sieg in Folge lag er nicht ein Inch, sondern eine Meile vorn, und der Fanclub des Niederländers feierte mit Bier und Fußballliedern."

Sun: "Lewis Hamilton muss möglicherweise auf Titel Nr. 8 warten, nachdem sich Max Verstappen eine satte Führung in der Fahrerwertung geholt hat. Damit liegt Hamilton jetzt stolze 32 Punkte hinter dem Niederländer - ein Rückstand, den in der Turbo-Hybrid-Ära noch niemand aufholen konnte."

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "Verstappen dominiert das Rennen vom Anfang bis zum Ende. Er ist der unerreichbare Herrscher dieser neuen WM-Phase mit 70.000 Zuschauern auf der Tribüne. Seit Beginn der Pandemie hatte die F1 nicht mehr einen solchen Tag erlebt, mit dem klaren Eindruck, aus einem Albtraum erwacht zu sein."

Corriere dello Sport: "Verstappen übernimmt Hamiltons Führungsrolle in der F1. Max segelt Richtung Titel, während Mercedes nicht mehr das magische Team ist, das wir kannten. Wir sind es nicht gewohnt, den siebenmaligen WM-Sieger Hamilton mit Problemen beim Überholen eines McLaren zu sehen."

Tuttosport: "Verstappens einsamer Ritt Richtung Ziel ist langweilig. Zu groß ist die Kluft zu den Rivalen. Kein Herzklopfen für den jungen Piloten, der Hamilton vom Thron stößt. Norris ist der Held des Tages." (Rennkalender der Formel 1 2021)

Corriere della Sera: "Max ohne Grenzen: Mercedes muss sich stark rüsten, um die Saison gegen Super-Max zu retten. Der Niederländer ist auf der Flucht, genau wie Lando Norris. Ferrari überzeugt mit dem vernünftigen Sainz, der besser als der temperamentvolle Leclerc abschneidet."

La Repubblica: "Verstappen, der fliegende Holländer. Max siegt am Steuer eines unwirklichen Autos. Sein einsamer Ritt zum Erfolg ist beeindruckend. Verstappen gewöhnt sich langsam daran, Alleinherrscher der F1 zu sein."

NIEDERLANDE

De Volkskrant: "Nach jedem Rennen wirkt Max Verstappen immer mehr wie der zukünftige Weltmeister. Er startete stark und ließ mit vernichtenden Lenkradbewegungen sehen, dass niemand anders als er selbst der Chef auf dem Asphalt ist. Der Weltmeistertitel lockt. Er gewann mit einer Übermacht, die vermuten lässt, dass der Titel eine Frage der Zeit ist."

NRC: "Verstappen souverän zum Hattrick. Lewis Hamilton und Mercedes hatten jahrelang den Ruf, die Formel 1 langweilig zu machen. Max Verstappen ist mit Red Bull dabei, die Saison 2021 auf eine mercedesartige Weise zu dominieren. Der Niederländer scheint freies Spiel zu haben."

AD: "Auf phänomenale Weise vollendete Max Verstappen seinen besonderen Hattrick. Was für eine Übermacht. Was für eine Dominanz. Zweifelte noch jemand an Verstappens Titelchancen, dann hat der Limburger ihn mit seiner Machtdemonstration eines Besseren belehrt." (Formel 1: Fahrerwertung)

ÖSTERREICH

Kronen-Zeitung: "Heroischer Sieg! König Max greift nach den Sternen. Der Holländer fuhr in einer eigenen Liga und schrieb erneut Formel-1-Geschichte. Die Mercedes-Dominanz ist offenbar vorbei."

SCHWEIZ

Blick: "Verstappen wieder zu schnell für Mercedes. Die Wachablösung in der Formel 1 wird immer mehr zur Realität."

SPANIEN

Marca: "Verstappen macht alles dem Erdboden gleich und hat schon 32 Punkte Vorsprung auf Hamilton. Militärparade von Max vor Landsleuten in großer Zahl, jetzt geht er richtig ab. Verstappen gewinnt in Österreich, allerdings mit einer größeren Überlegenheit als gedacht. Hamilton ist jetzt angeschlagen. Der Traum vom achten WM-Titel rückt in immer weitere Ferne."

As: "Verstappen bringt Leben in den Kampf um den WM-Titel. Der Niederländer haut alle weg. Hamilton muss langsam, aber sicher aufpassen, dass Verstappen ihm nicht richtig davonzieht. Die WM färbt sich immer mehr orange. Für Sebastian Vettel ist es ein verkorkstes Wochenende."

Sport: "Verstappen befindet sich auf einem anderen Level, und Mercedes ist nicht mehr unfehlbar. Der Red-Bull-Pilot hat vier der letzten fünf Rennen gewonnen, im Gegensatz dazu stehen die Probleme von Hamilton. Verstappen konnte in Österreich keiner anhusten, er dominiert und gewinnt ohne Wenn und Aber. Hamilton kriegt in Österreich einen Nackenschlag."

El Mundo Deportivo: "Start-Ziel-Sieg für Verstappen, bereits der fünfte in der laufenden Rennsaison. Herber Rückschlag für Hamilton. Momentan ist kein Kraut gegen Verstappen gewachsen. Die 32 Punkte Vorsprung sind ein Dolchstoß für Hamilton. Der muss schauen, dass er in den nächsten Rennen die Kurve kriegt, sonst wird es gegen diesen entfesselten Verstappen ganz schwer."

