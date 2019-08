vergrößernverkleinern Marc Marquez (l.) und seine Kollegen dürfen sich auf 20 Rennen in der kommenden MotoGP-Saison freurn © Getty Images

Der MotoGP-Rennzirkus wird in Zukunft auch in Finnland Halt machen, das gab der Motorrad-Weltverband FIM am Mittwoch bekannt.