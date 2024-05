Bagnaia reagiert auf Ducati Teamkollegen-Gerüchte: Márquez oder Martín?

Francesco Bagnaia, der aktuelle Fahrer des Lenovo Ducati Teams, hat sich zu den Gerüchten und Aussagen über seinen potenziellen Teamkollegen für die nächste Saison geäußert. Aktuell fährt Enea Bastianini an seiner Seite, doch dessen Vertragsverlängerung scheint aufgrund der starken Konkurrenz unsicher. Die Namen, die am häufigsten fallen, sind Jorge Martín und Marc Márquez, der gerade erst mit einer Ducati des Gresini Racing Teams zurückgekehrt ist.

In einer Pressekonferenz am Donnerstag in Le Mans wurde Bagnaia erneut gefragt, wen er lieber als Teamkollegen für das nächste Jahr hätte - Jorge oder Marc. Seine Antwort: "Ehrlich gesagt, ist das eine Frage, die ich schon einmal beantwortet habe. Letzte Woche habe ich ein Video auf Twitter gesehen, in dem ein spanischer Journalist behauptet, dass ich Marc nicht im Werksteam haben möchte, aber das ist Unsinn. Ich will nur alle besiegen und versuchen, der Beste zu sein. Ich arbeite gut mit Enea zusammen, ich kenne seine Arbeitsweise sehr gut, aber wenn das Team sich entscheidet, den Teamkollegen zu wechseln, werden wir uns anpassen. Mein Ziel ist es immer, stärker zu sein als sie."

Leistungsfähigkeit und Zukunftspläne

Auf die Frage, ob er glaubt, dass er Márquez schlagen könnte, wenn sie die gleiche Maschine hätten, antwortete Bagnaia: "Danke für die Entschuldigung. Mit der gleichen Maschine, ich weiß nicht... wenn wir Hypothesen aufstellen, können wir uns irren. Ich glaube, wir hätten das gleiche Ergebnis, weil der Unterschied zwischen der Ducati 2023 und der 2024 sehr gering ist. Es gibt Elemente, die in der 23 besser sind als in der 24, und umgekehrt. Ich fahre schon seit vielen Jahren Ducati und Marc hat gerade erst vier Rennen bestritten. Wir wissen, welches Niveau er hat und welche Ergebnisse er bereits in Jerez erzielt hat."

Bagnaia sprach auch über seinen Sieg in Jerez: "Für mich ist das eine meiner Stärken. Es macht mir nichts aus, wenn ich am Vortag ein Rennen verliere oder stürze, denn ich weiß, dass ich, wenn alles mit dem Motorrad stimmt, mich erholen und um den Sieg kämpfen kann. Letztes Jahr war es jedes Wochenende so, dass ich am Freitag Schwierigkeiten hatte und dann waren wir in der Lage, die Situation zu drehen und jeden Sonntag um den Sieg zu kämpfen."

Le Mans und Regeländerungen

Über den Umstand, dass er Le Mans mag, aber noch nie mit der MotoGP gewonnen hat, sagte er: "In Le Mans haben wir immer ein gutes Gefühl, weil ich diese Strecke liebe, es ist immer viel Publikum auf den Tribünen und sie sind sehr nah dran. Das einzige Problem ist, dass ich in den letzten beiden Grand Prix keine Chance hatte, das Rennen zu beenden, einmal wegen eines Fehlers von mir und einmal wegen eines Kontakts mit einem anderen Fahrer. Das Gute ist, dass das Potenzial hier immer hoch war und wir die Möglichkeit hatten, um Siege zu kämpfen."