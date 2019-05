Larry ten Voorde (Niederlande) setzt sich auch im zweiten Rennen durch.

Nach seinem Sieg beim Auftakt des Porsche Carrera Cup Deutschland am Samstag war ten Voorde auch am Sonntag auf dem Hockenheimring nicht zu stoppen. (Porsche Carrera Cup Deutschland, Zusammenfassung ab 23.30 Uhr bei SPORT1 im TV und im SPORT1-Stream)

Der Fahrer von Huber Racing sicherte sich am Morgen zunächst die Pole-Position, ehe er den Konkurrenten dann auch im Rennen nicht den Hauch einer Chance ließ. Es war ein tadelloser Start-Ziel-Sieg für den 22-Jährigen.

Pech für Ammermüller

Die Ziellinie überquerte der Niederländer mehr als drei Sekunden vor seinem Landsmann Jaap van Lagen. Jaxon Evans (Neuseeland) war der dritte Pilot auf dem Podium. Beide wurden am Samstag von der Wertung ausgeschlossen, nachdem sie auf denselben Positionen ins Ziel eingelaufen waren.

Ein Wochenende zum Vergessen erlebte dagegen der Niederbayer Michael Ammermüller. Der letztjährige Champion des Porsche Supercup und Vizechampion des Porsche Carrera Cup Deutschland schied am Sonntag aus. Er war 2018 mit zwei Siegen in die Saison gestartet. Es sollten seine einzigen beiden Triumphe des vergangenen Jahres bleiben.

Mit der maximalen Ausbeute von 50 Punkten wird Larry ten Voorde zum nächsten Rennen nach Most reisen. Es findet in zwei Wochen im Rahmen des ADAC GT Masters im tschechischen Most statt.