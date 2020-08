Ayhancan Güven hat das Rennen im Spa des Porsche Mobil 1 Supercup gewonnen.

Der Türke setzte sich am Sonntag in Belgien beim vorletzten Saisonlauf vor Dylan Pereira durch, der damit die Führung in der Gesamtwertung übernahm.

Denn Konkurrent Larry ten Voorde landete nur auf Rang fünf. Florian Latorre komplettierte als Dritter das Podium, Jaxon Evans wurde Vierter.

Porsche-Junior Güven hatte bereits den fünften Saisonlauf in Silverstone gewonnen. Durch seinen erneuten Sieg bewahrte er sich theoretische Hoffnungen auf den Meistertitel.

Am kommenden Wochenende steigt das große Finale im italienischen Monza. Pereira führt mit 134 Zählern vor ten Voorde (130) und Güven (113).

Güven müsste also in Monza gewinnen und gleichzeitig hoffen, dass seine Konkurreten entweder ganz hinten landen oder ausscheiden. Zwischen Pereira und ten Voorde wird es aber ziemlich spannend.