NFL: Dolphins setzen Tagovailoa auf die Bank

SID 17.12.2025 • 17:31 Uhr Die Dolphins reagieren auf die zuletzt schwachen Leistungen von Quarterback Tua Tagovailoa.

Die Miami Dolphins aus der NFL nehmen kurz vor Ende der Regular Season einen Quarterback-Tausch vor und setzen Tua Tagovailoa auf die Bank.

Wie amerikanische Medien übereinstimmend berichten, übernimmt Rookie-Quarterback Quinn Ewers im Heimspiel gegen die Cincinnati Bengals am Sonntag für den 27-Jährigen. Die Dolphins haben keine Chance mehr auf die Play-offs.

Die Kritik an Tagovailoa war zuletzt gewachsen, Headcoach Mike McDaniel hatte den Spielmacher nach der enttäuschenden 15:28-Niederlage bei den Pittsburgh Steelers angezählt. „Ich denke, das Spiel des Quarterbacks letzte Nacht war nicht gut genug, und deshalb kommt für mich alles infrage“, sagte McDaniel.

NFL: Tagovailoa unterlaufen die meisten Interceptions