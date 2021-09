Basketball, BBL: Jaleen Smith über Wechsel zu ALBA Berlin, den FC Bayern und Ziele

Smith: In der EuroLeague können wir es in die Playoffs schaffen. Vielleicht unterschätzen uns dort einige Teams. Wir sind eine sehr junge Mannschaft, die sehr mutig auftritt. Das haben wir schon in dieser Preseason häufig gezeigt. Das wird uns sicherlich in der EuroLeague und auch in der Bundesliga helfen. In der Bundesliga werden wir versuchen, den dritten Titel in Folge zu holen.