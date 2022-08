Basketball: Schröder reist nicht mit nach Schweden - Theis fällt aus

Auch Schröders Einsatz bei der EM-Generalprobe am Sonntag nächster Woche in München gegen Europameister Slowenien ist offenbar gefährdet. „Er ist ein harter Junge, er will spielen“, sagte Herbert: „Das beste Szenario wäre es, wenn es nur drei, vier Tage dauern würde. Die Zeit wird es zeigen. Es ist schwierig, darüber zu spekulieren.“ Am Dienstag könne er vielleicht mehr sagen. (NEWS: Alles Wichtige zum Basketball)