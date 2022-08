Deutliche Pleite für deutsche Basketballer gegen Serbien ohne Schröder

Während Schröders Einsatz bei der EM (ab 1. September) wohl nicht gefährdet ist, könnte es bei Theis eng werden. In der anstehenden WM-Qualifikation am kommenden Donnerstag in Schweden und bei der EM-Generalprobe gegen Europameister Slowenien am Sonntag nächster Woche wird Theis nicht zum Einsatz kommen. (BERICHT: Das traut Nowitzki dem DBB-Team zu)