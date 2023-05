Deutliche Niederlage für deutsche Basketballerinnen gegen die Türkei

Die deutschen Basketballerinnen haben beim Viererturnier in Istanbul auch die zweite Partie verloren. Das Team der neuen Bundestrainerin Lisa Thomaidis unterlag am Samstagabend der Türkei deutlich 63:95 (34:48). Zum Auftakt am Freitag hatte es beim Debüt der Kanadierin Thomaidis ein knappes 51:56 gegen Tschechien gegeben.

Mit dem Turnier am Bosporus startet die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) in die Vorbereitung auf die Europameisterschaft in Israel und Slowenien (15. bis 25. Juni), bei der das DBB-Team in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana in Gruppe C auf Frankreich, Gastgeber Slowenien und Großbritannien trifft.