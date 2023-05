NBA: Kurioser Fail von Anthony Davis bei Monster-Show für Lakers

Was für eine irre Show von Anthony Davis!

Seit der statistischen Erfassung von Blocks in der NBA (1973/74) kamen erst zwei Spieler in einem Playoff-Spiel auf mindestens 30 Punkte, 20 Rebounds, fünf Assists und vier Blocks: Tim Duncan und eben Davis.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Davis lieferte aber nicht nur eine historische Show ab, ihm unterlief auch ein kurioses Missgeschick. Beim Stand von 73:71 für sein Team warf er den Ball in den eigenen Korb.

MVP! Embiid endlich am Ziel

MVP! Embiid endlich am Ziel

Vorausgegangen war ein Wurf von Warriors-Star Stephen Curry, der nur an den Ring ging. Beim Kampf um den Rebound mit Kevon Looney bugsierte AD den Ball in den eigenen Korb.

Da es in der NBA so etwas wie Eigenkörbe nicht gibt, wurden die beiden Punkte offiziell Looney gutgeschrieben. Der Fail sorgte für viele Lacher im Netz. Auch Davis selbst musste über sein Missgeschick schmunzeln.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Damit stellte Davis auch die beiden Superstars LeBron James und Steph Curry in den Schatten. Lakers-Teamkollege James steuerte 22 Punkte und sechs Rebounds zum Sieg bei. Curry versuchte, mit 25 Punkten und sechs Rebounds dagegenzuhalten.

Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder erzielte in 31 Minuten im Chase Center von San Francisco gute 19 Punkte. Damit führen die Lakers nun in der Serie mit 1:0.

Auch Hartenstein feiert einen Sieg

Auch für den zweiten Deutschen, der an diesem Abend im Einsatz war, gab es einen Erfolg zu feiern. Isaiah Hartenstein und seine New York Knicks gewannen 111:105 gegen Miami Heat und stellten in der Serie damit auf 1:1.