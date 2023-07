Schröder entschuldigt sich bei Kleber: "Nie persönlich gegen Maxi"

„Hiermit möchte ich mich bei Maxi Kleber und seiner Familie für meine Aussagen und die damit entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigen“, wird Schröder in einer Pressemitteilung des Deutschen Basketball Bundes (DBB) zitiert: „Es war nie meine Absicht, jemanden in eine unangenehme Situation oder Unruhe in die Mannschaft zu bringen. Meine Absicht war es lediglich, mich für mein Team stark zu machen und klarzustellen, dass ich für mein Team alles tun würde.“