Basketball: WM-Fahrer Hollatz überrascht mit Istanbul-Wechsel zu Anadolu Efes

Basketball-Nationalspieler Justus Hollatz vollzieht in diesem Sommer überraschend einen zweiten Klubwechsel.

Der 22-Jährige, der im Kader von Bundestrainer Gordon Herbert für die WM in Japan, Indonesien und auf den Philippinen (25. August bis 10. September) steht, spielt in der kommenden Saison für den türkischen Spitzenklub Anadolu Efes.

Am Mittwoch bestätigte Ljubljana den kurzfristigen Abgang des Profis, der in der vergangenen Saison noch in Spanien für CB Breogan aufgelaufen war. Laut Hamburger Abendblatt beinhaltet die Einigung mit Anadolu Efes nun die Option auf eine weitere Leihe sowie für einen Kauf.