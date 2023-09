Schröder in Braunschweig geehrt: "Bedeutet mir sehr viel"

Dennis Schröder hat sich fünf Tage nach dem Gewinn des WM-Titels im Basketball ins Goldene Buch seiner Heimatstadt Braunschweig eingetragen. „Hard work always pays off“ („Harte Arbeit zahlt sich immer aus“) schrieb der Kapitän der DBB-Auswahl bei der Zeremonie im Altstadtrathaus in das Buch. Anschließend präsentierte er sich den Tausenden Fans auf dem gut gefüllten Altstadtmarkt.

Schröder feierte am Freitag zudem seinen 30. Geburtstag. "Es war immer mein Traum, so etwas erleben zu dürfen. Das bedeutet mir sehr viel. Ich habe sehr hart dafür gearbeitet, so einen Moment zu erleben. Danke, dass ihr alle hier seid und das unterstützt", sagte Schröder mit dem WM-Pokal in der Hand. Der Marktplatz war extra für den Empfang für den Verkehr gesperrt worden, das Städtische Museum schloss schon um 13 Uhr.