Selbst US-Präsident reagiert auf College-Rekord: Clark überholt "Pistol Pete"

Supertalent Caitlin Clark hat den großen „Pistol Pete“ Maravich überholt und einen 54 Jahre alten Rekord gebrochen. Beim 93:83-Sieg ihrer Iowa Hawkeyes über Ohio State verbuchte die 22-Jährige am Sonntag 35 Punkte. Clark steht mit nun 3685 Zählern im US-College-Basketball an der Spitze der „ewigen“ Scorerliste. Der 1988 verstorbene Maravich hatte von 1967 bis 1970 als Spieler der Louisiana State University 3667 Punkte erzielt.

Clark vor Nummer-eins-Draft

Clark wechselt nach der laufenden Spielzeit in die Frauen-Profiliga WNBA. Im Draft am 15. April wird die US-Amerikanerin mit ziemlicher Sicherheit an Position eins ausgewählt und an Indiana Fever gehen. Clark spielt aktuell ihre vierte College-Saison. Maravich war für LSU hingegen nur drei Jahre aufgelaufen, ehe er in die NBA wechselte. 1976/77 war der Hall-of-Famer bester Werfer in der Hauptrunde der nordamerikanischen Profiliga. Maravich starb im Alter von 40 Jahren bei einem Basketballspiel nach Herzversagen.