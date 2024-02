Basketball: Diese Frau macht Sport-Amerika verrückt

Catherine Clark ist ein echter Superstar

Vor dem Spiel brauchte die Ausnahmekönnerin also acht Zähler für die Bestmarke. Nach gerade einmal 2 Minuten und 12 Sekunden hatte sie die benötigte Ausbeute bereits erreicht. Übrigens hatte Clark am Ende ihres Rekordspiels auch noch satte 13 Assists auf dem Konto.

Die nächste Stufe in dem irren Hype um die Basketballerin ist nun erreicht. Dass Clark noch gar nicht in der Profiliga WNBA angekommen ist: Nebensache, der College-Sport hat für viele US-Fans traditionell ohnehin eine noch größere Bedeutung als die großen Ligen.

Auch Steph Curry schwärmt von Clark

Seit 2020 ist Clark, die aus West Des Moines in Iowa stammt, am College und in der NCAA. Seitdem nimmt die „Caitlin Clark Show“ immer größere Ausmaße an - obwohl ihre College-Karriere während Corona in leeren Stadien begann.