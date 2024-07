Basketball: Deutsche NBA-Gala bei Olympia-Test

von SID 08.07.2024 • 23:12 Uhr Das DBB-Team verschläft im „Rückspiel“ gegen Frankreich den Start, kommt dann aber zurück und kann sich den Sieg sichern. Besonders stechen die US-Legionäre heraus.

Die deutschen Basketball-Weltmeister haben bei der Rückkehr der Wagner-Brüder den ersten Sieg des Olympia-Sommers eingefahren. Das Team von Kapitän Dennis Schröder gewann am Montagabend das schnelle Wiedersehen mit dem Nachbarn Frankreich in Montpellier 70:65 (39:39).

Das erste Duell gegen den Gastgeber der Sommerspiele hatten die Deutschen am Samstag in Köln noch klar mit 66:90 verloren. Schröder und Franz Wagner waren mit je 17 Punkten die besten deutschen Werfer. Der 22-jährige Wagner lief ebenso wie sein Bruder Moritz nach seiner geklärten Zukunft in der NBA wieder auf, Daniel Theis fehlte dagegen wegen der noch offenen Unterschrift bei den New Orleans Pelicans ebenso wie der angeschlagene Johannes Thiemann (Knieprobleme).

Die Franzosen mussten auf das erkrankte NBA-Supertalent Victor Wembanyama verzichten.

Schröder und Wagner überzeugen vor Olympia

Offensiv lief bei der deutschen Mannschaft zunächst nichts zusammen, nach sechs Minuten stand es 2:12, kurz darauf 13:26. Doch der von den Zuschauern ausgebuhte Schröder führte das Team zurück, kurz vor der Pause glich Deutschland sogar aus. Zu Beginn des dritten Viertels ging das Schröder-Team erstmals in Führung - und gab diese nicht mehr her.

Nach dem ersten Sieg im zweiten Tests des Olympia-Sommers reist die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert weiter nach Hamburg. Dort steht am kommenden Samstag (19.30 Uhr/MagentaSport) Test Nummer drei gegen die Niederlande an. In der Woche drauf folgt in Berlin ein weiteres Vorbereitungsspiel gegen Japan, ehe am 22. Juli in London die Generalprobe gegen den Goldfavoriten USA steigt.