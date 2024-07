Nach Bayern-Abschied: Ibaka unterschreibt bei Real Madrid

von SID 26.07.2024 • 13:02 Uhr Die Münchner hatten in der Vorwoche mitgeteilt, dass der 34-Jährige den Klub nach einem Jahr wieder verlassen wird.

Nach dem Abschied vom FC Bayern setzt der frühere NBA-Champion Serge Ibaka seine Basketballkarriere bei Real Madrid fort. Die Königlichen gaben am Freitag die Verpflichtung des Centers bekannt, der mit den Münchnern in der abgelaufenen Saison das Double aus Meisterschaft und Pokal geholt hatte. Die Bayern hatten in der Vorwoche mitgeteilt, dass der 34-Jährige den Klub nach einem Jahr wieder verlassen wird.

{ "placeholderType": "MREC" }

Ibaka, der während des NBA-Lockouts in der Saison 2011/12 bereits kurzzeitig für den spanischen Rekordmeister Real spielte, stand 14 Jahre in der nordamerikanischen Profiliga unter Vertrag und wurde mit den Toronto Raptors 2019 Champion. Mit der spanischen Nationalmannschaft gewann Ibaka EM-Gold 2011 und Olympia-Silber in London 2012.