Olympia: Krimi gegen Frankreich! 3x3-Basketballerinnen winkt Halbfinale

Die deutschen Frauen feiern zwei Siege an einem Tag und führen die Tabelle an. Mit einem Sieg gegen Spanien wäre der direkte Halbfinaleinzug gesichert.

Die deutschen 3x3-Basketballerinnen stehen bei ihrer Olympia -Premiere kurz vor dem direkten Einzug ins Halbfinale. Durch das 14:13 gegen Gastgeber Frankreich gelang der Auswahl des Deutschen Basketball Bunds (DBB) der fünfte Sieg im sechsten Spiel - und der zweite an einem Tag.

Die deutsche Auswahl hatte lange mit den Französinnen zu kämpfen und fand erst am Ende zu ihrem Spiel. Doch sechs Sekunden vor Ablauf der Zeit traf Sonja Greinacher einen 1-Punkt-Wurf zum 14:13-Endstand.

Bereits am Freitagmorgen hatten die DBB-Frauen China mit 18:15 besiegt und den Einzug in die K.o.-Phase gesichert. Mit dem Triumph über die Französinnen nur zwölf Stunden später, führt das Quartett aus Marie Reichert, Sonja Greinacher, Svenja Brunckhorst und Elisa Mevius die Vorrunden-Tabelle vor Australien und Spanien an.