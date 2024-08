DBB stellt Herbert-Nachfolger am Donnerstag vor

Gordon Herbert verlässt den DBB und heuert bei Bayern München an. Wer den Kanadier Herbert beerben wird, ist bislang nicht bekannt.

Der Deutsche Basketball Bund (DBB) hat einen Nachfolger für Weltmeistercoach Gordon Herbert gefunden. Der neue Bundestrainer wird am Donnerstag (12.30 Uhr) in Berlin vorgestellt, das teilte der DBB am Dienstag mit. Wer den Kanadier Herbert beerben wird, ist bislang nicht bekannt.