NBA: Eine bemerkenswerte deutsche Premiere

Erstmals ist eine Mannschaft aus der BBL bei einem NBA-Team zu Gast. Dass ausgerechnet ratiopharm Ulm gegen die Portland Trail Blazers antreten wird, hat einen bestimmten Grund.

Das gab es noch nie: Zum ersten Mal wird eine Mannschaft aus der Basketball-Bundesliga (BBL) im Mutterland des Basketballs gegen ein NBA-Team antreten. Ratiopharm Ulm, der Deutsche Meister von 2023, trifft am Mittwoch im Moda Center von Portland auf die Portland Trail Blazers.

Dass ausgerechnet Ulm die Einladung aus den USA erhielt und nicht eines der deutschen Schwergewichte Bayern München oder ALBA Berlin, mag auf den ersten Blick verwundern. Auch in Ulm war die erste Reaktion von Überraschung geprägt.

Sportdirektor Thorsten Leibenath drückte dies im Juli bei der Bekanntgabe des Testspiels aus: „Ich nehme das als große Ehre für uns alle wahr, dass wir überhaupt gefragt worden sind.“ Er fügte hinzu: „Wir verfügen offenbar verlässlich über eine Mannschaft, gegen die sich ein Testspiel für ein NBA-Team lohnt. Eine Wahrnehmung, die wir uns ja nicht nur als Klub, sondern die sich ja auch die Spieler erarbeitet haben.“

Ulm statt München: „Wir fühlen uns sehr geschmeichelt“

Wenige Tage vor Match gegen die Portland Trail Blazers um Star-Center DeAndre Ayton hat sich diese Gefühlslage kaum verändert. „Wir fühlen uns sehr geschmeichelt“, wird Leibenath von der SportBild zitiert. „Bayern München beispielsweise ist aufgrund des Fußballvereins in Amerika eine viel größere Marke als ratiopharm Ulm. Trotzdem hat man sich für uns entschieden.“

Doch es gibt einen guten Grund für die Wahl der Trail Blazers: Schließlich hat sich Ulm das Standing als Talentschmiede für künftige NBA-Stars erarbeitet. Dass Scouts aus Nordamerika Spiele von Ulm beobachten, ist längst keine Seltenheit mehr.

In den vergangenen Jahren wurden gleich vier talentierte Spieler des deutschen Klubs im NBA-Draft ausgewählt. Killian Hayes läuft für die Brooklyn Nets auf, Pacome Dadiet für die New York Knicks und Jeremy Sochan für die San Antonio Spurs. Die Rechte an Juan Nunez, der derzeit beim FC Barcelona spielt, halten ebenfalls die Spurs.

Auch der spätere Weltmeister Daniel Theis fand seinen Weg in die NBA über die Station Ulm, wo er zwischen 2012 und 2014 spielte.

Ulmer Talente in der NBA heiß begehrt

Das anstehende Testspiel ist laut Leibenath für die Trail Blazers die Gelegenheit, weitere Kandidaten aus nächster Nähe anzuschauen. Besonders im Fokus stehen der 18 Jahre alte Point Guard Ben Saraf aus Israel und der 17 Jahre alte Power Forward Noa Essengue aus Frankreich. „Beide haben definitiv das Potenzial, eines Tages in der NBA zu spielen“, prophezeit der Ulmer Sportdirektor.

Doch warum gelingt es gerade Ulm immer wieder, solche Talente hervorzubringen, während große Klubs wie Bayern München und ALBA Berlin in dieser Hinsicht nicht ganz mithalten können? Leibenath sieht den Vorteil im internationalen Wettbewerb.

Während München und Berlin regelmäßig in der EuroLeague antreten, spielt Ulm im untergeordneten EuroCup. „Bei uns bekommen Spieler Einsatzzeit, die noch nicht reif sind für größere Rollen in der EuroLeague. Das macht es für uns einfacher, solche Spieler zu rekrutieren“, erklärte der Sportdirektor.

„Ruf als exzellenter Ausbildungsverein“

Ein weiterer Schlüssel zur erfolgreichen Jugendarbeit ist der 2020 in Ulm eröffnete OrangeCampus, der als modernstes Nachwuchsleistungszentrum im europäischen Basketball gilt. „Unser Ruf als exzellenter Ausbildungsverein hat sich bei Spielern und Agenten herumgesprochen“, betonte Leibenath. Ulm sei stolz drauf, sich „diesen Ruf als Anlaufstelle für vielversprechende Talente erarbeitet zu haben“.

Während die NBA-Saison erst in der Nacht auf den 23. Oktober beginnt, setzte Ulm indes alle Hebel in Bewegung, um während der laufenden Saison zum Testspiel in die USA reisen zu können.

Das Programm ist dementsprechend straff: Im EuroCup wurde das Auswärtsspiel gegen Besiktas Istanbul, bei dem die Ulmer 74:107 untergingen, von Mittwoch auf Montag vorverlegt, am Samstagabend folgt das Bundesligaspiel in Oldenburg - nur knapp 60 Stunden nach dem Aufeinandertreffen in den USA.