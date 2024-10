"Wir haben eine Goldene Generation“

Zwei deutsche Nationalspielerinnen sind mittendrin im Jubel um den WNBA-Titel: Leonie Fiebich und Nyara Sabally gewinnen in einem Thriller mit New York Liberty Partie fünf der Finalserie gegen die Minnesota Lynx und holen die US -Meisterschaft im entscheidenden Spiel.

Thomaidis: Ich war von ihren Auftritten überhaupt nicht überrascht. Ich weiß, wozu sie fähig sind und wie stark sie mental sind, gerade in großen Spielen. Beide scheinen große Momente besonders zu mögen und spielen besonders gut, wenn sie am meisten gebraucht werden.

Thomaidis: „Haben eine Goldene Generation“

Thomaidis: Ich bin mir nicht sicher, ob sich wirklich etwas geändert hat. Aber ich habe das Gefühl, dass wir Spielerinnen haben, die für diese großen Momente bereit sind und sowohl die körperlichen als auch die geistigen Fähigkeiten haben, um Weltklasse zu sein. Die Damen haben in den vergangenen 15 Monaten bewiesen, dass der deutsche Basketball an der Spitze angekommen ist und dort auch in Zukunft bleiben will. Der deutsche Basketball kann in Zukunft zu den absoluten Größen im Europäischen- und Welt-Basketball bei den Frauen werden.