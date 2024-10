Overtime-Thriller! Deutsches Duo schreibt Geschichte

New York Liberty holt zum ersten Mal den Titel. Zwei Deutsche Basketballerinnen sind mittendrin und spielen eine entscheidende Rolle.

Was für ein Krimi, und Leonie Fiebich und Nyara Sabally mittendrin! Nach einem Overtime-Thriller hat sich New York Liberty im entscheidenden fünften Spiel der WNBA-Finals mit 67:62 gegen die Minnesota Lynx durchgesetzt und damit den ersten Titel der Franchise-Geschichte geholt.

Die deutsche Nationalspielerin Fiebich hatte dabei entscheidenden Anteil am Triumph. Unter anderem eröffnete sie die Verlängerung mit einem eiskalten Dreier aus der Ecke. Am Ende kam die Rookie-Spielerin auf 13 Punkte, sieben Rebounds und zwei Steals und verwandelte alle ihr vier Freiwürfe. Über die gesamten Finals lieferte sie durchschnittlich 13 Zähler und 5 Rebounds und traf sehr starke 46,2 Prozent ihrer Dreierversuche.

Deutsches Duo überzeugt im Showdown

Nyara Sabally steuerte von der Bank ebenfalls 13 Punkte und sieben Rebounds bei und brachte fünf ihrer sieben Würfe im Korb unter. Das deutsche Duo bescherte der erfolgsverwöhnten Stadt New York damit den ersten Basketball-Titel seit 1973, als die Ney York Knicks den Titel in der NBA geholt hatten.

Das deutsche Duo trat in die Fußstapfen von Marlies Askamp, die 2002 mit den Los Angeles Sparks als bislang einzige Deutsche den Titel in der US-Profiliga hatte gewinnen können.

Für Fiebich und Sabally bedeutete der Triumph den glorreichen Abschluss eines höchst erfolgreichen Jahres. Mit der Nationalmannschaft hatten sie sich zunächst unerwartet für die Olympischen Spiele in Paris qualifiziert und dort das Viertelfinale erreicht.

Für WNBA-Gründungsmitglied New York um die Starspielerinnen Sabrina Ionescu und Breanna Stewart war es der erste Titelgewinn. In der Vorsaison hatte Liberty die Finalserie gegen die Las Vegas Aces noch 1:3 verloren.

Liberty-Forward Jonquel Jones wurde zur MVP der Finals ernannt, nachdem sie New York in Spiel 5 mit 17 Punkten angeführt hatte.

„Davon hätte ich nie zu träumen gewagt“, sagte Jones, die zuvor zweimal in den WNBA-Finals verloren hatte, einmal mit den Connecticut Sun und im vergangenen Jahr mit New York. „Wissen Sie, wie oft es mir verwehrt wurde? Es wurde aufgeschoben. Ich bin so froh, dass ich es hier jetzt geschafft hab.“