Große Ehre für Basketball-Phänomen!

SPORT1 11.12.2024 • 19:42 Uhr WNBA-Star Caitlin Clark bekommt einen besonderen Preis verliehen. Damit gesellt sie sich zu Sport-Ikonen wie Lionel Messi, Simone Biles oder LeBron James.

Caitlin Clark, amtierender „Rookie of the Year“ der WNBA, wurde zum Athlete of the Year des Nachrichtenmagazins TIME ausgezeichnet. In den vergangenen Jahren wurde diese Ehre zum Beispiel schon LeBron James oder Lionel Messi zuteil.

Clark wurde 2024 von den Indiana Fever im Draft an erster Position ausgewählt und sorgte in ihrem ersten Jahr direkt für mächtig Furore. Sie stellte diverse Rekorde auf, u.a. die meisten Assists in einem Spiel (19) und einer Saison (337) und sorgte dafür, dass ein echter Hype rund um den Frauen-Basketball in den USA entstand.

Am Ende der Saison wurde sie ins All-WNBA Rookie Team gewählt, genau wie die deutsche Leonie Fiebich.

WNBA: „Historische“ Caitlin Clark

Schon vor ihrer Zeit in der WNBA hatte sie am College für einen mega Hype rund um sich selbst gesorgt. Ihre Spiele verfolgten in den USA teilweise mehrere Millionen-Menschen. Erstmals sahen sogar mehr Zuschauer das College-Finalspiel der Frauen als das der Männer.

Auch in der WNBA erhöhten sich die Zuschauerzahlen sowohl vor dem Fernseher als auch in den Hallen massiv. Zum Teil mussten Spiele in größere Arenen verlegt werden, um allen Fans Platz zu verschaffen.

„Historisch“ beschreibt sich Clark im Interview mit der TIME selbst und sieht sich noch lange nicht am Ende: „Ich persönlich kratze gerade mal an der Oberfläche dessen, was ich tun kann, und hoffe, dass ich die Welt verändern und Menschen beeinflussen kann.“